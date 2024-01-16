Памятка желающим обязательно отдать часть территории бывшей УССР

Н

Николай

"...Для начала надо будет подтянуть уровень жизни украинцев..." С каких щей!? Строить нужные НАМ предприятия: хочешь на них работать учись и приспосабливайся!!! А сопляков с картинок: пороть, пороть и пороть!!! И каждый час они должны петь гимн РОССИИ!!! Чтобы в башке НИЧЕГО кроме него не осталось!!!