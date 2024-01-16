И всё-таки, что нам с украиной делать? Виктор Анисимов Давайте говорить откровенно, без ненужной стыдливости и ложной "заботе о благе Российского государства и нашего народа".
Памятка желающим обязательно отдать часть территории бывшей УССР
Комментарии
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СП
Сергей Потемкин
Да уж тут без концлагерей не обойтись...
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14 час.
Н
Николай
"...Для начала надо будет подтянуть уровень жизни украинцев..." С каких щей!? Строить нужные НАМ предприятия: хочешь на них работать учись и приспосабливайся!!! А сопляков с картинок: пороть, пороть и пороть!!! И каждый час они должны петь гимн РОССИИ!!! Чтобы в башке НИЧЕГО кроме него не осталось!!!
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13 час.
Игорь Василевский
Законы для нациков должны быть просты - 25 за пособничество - смертная казнь за участи и стрельбу. Без всяких вариантов. Для всех совершеннолетних
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1 час.
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