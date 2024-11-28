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Царьград

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Культовый советский фильм «Любовь и голуби» запустили в кинотеатрах 28 ноября

Культовый советский фильм «Любовь и голуби» запустили в кинотеатрах 28 ноября

Культовый советский фильм «Любовь и голуби» 1984 года снова начали показывать в кино.Снятая режиссером Владимиром Меньшовым классика уже доступна на большом экране.

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