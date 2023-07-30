Минобороны: ВСУ пытались атаковать объекты в Крыму 25 беспилотниками самолетного типа

Все дроны были сбитыВ ночь на 30 июля при попытке атаковать объекты в Крыму 16 дронов были уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО), еще девять — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщило Минобороны России.
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