Минобороны: ВСУ пытались атаковать объекты в Крыму 25 беспилотниками самолетного типа

Все дроны были сбитыВ ночь на 30 июля при попытке атаковать объекты в Крыму 16 дронов были уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО), еще девять — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщило Минобороны России.