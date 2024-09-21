БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 331 подписчик

Стали известны подробности о мужчине, угрожавшем учительнице в Челябинске

Стали известны подробности о мужчине, угрожавшем учительнице в Челябинске

Полиция в Челябинске задержала мужчину, который грозился отрезать язык учительнице и довел ее до госпитализации.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Ну, хоть тут челябинская полиция не обляпалась!
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12 час.

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