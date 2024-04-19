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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Вчера была война.

Вчера была война.

В рамках Республиканского плана культурных мероприятий, посвященных 80-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и 100 -летию белорусского кино, в просмотровом зале администрации КУП ´Бобруйсккино´ для учащихся учебных групп ВД-62, ВД-64, СР-35, С-36, ХК-36 был организован просмотр художественного фильма ´Я родо .

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