Вчера была война.

В рамках Республиканского плана культурных мероприятий, посвященных 80-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и 100 -летию белорусского кино, в просмотровом зале администрации КУП ´Бобруйсккино´ для учащихся учебных групп ВД-62, ВД-64, СР-35, С-36, ХК-36 был организован просмотр художественного фильма ´Я родо .