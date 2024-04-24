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"Ъ": директора школы Маслову приговорили к 9 годам за покушение на Хананашвили

"Ъ": директора школы Маслову приговорили к 9 годам за покушение на Хананашвили

Гагаринский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии директора частной столичной школы "Русский Гарвард" Василису Маслову за организацию покушения на жену своего бывшего любовника и депутата муниципального собрания Академического района столицы Михаила Хананашвили Светлану в январе 2020 года.

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