"Ъ": директора школы Маслову приговорили к 9 годам за покушение на Хананашвили

Гагаринский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии директора частной столичной школы "Русский Гарвард" Василису Маслову за организацию покушения на жену своего бывшего любовника и депутата муниципального собрания Академического района столицы Михаила Хананашвили Светлану в январе 2020 года.