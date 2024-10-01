Трамп предрек глобальную катастрофу после атаки Ирана на Израиль

REUTERS/Essam Al-sudani Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис после иранской ракетной атаки на Израиль, заявив, что, если Харрис будет избрана на выборах в президенты в ноябре, это приведет к массовому хаосу на мировой арене.