Работа над психологическим триллером-детективом ограничит движение авто в Петербурге. На улицах города будут снимать продолжение сериала «Черное облако-2».
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Работа над психологическим триллером-детективом ограничит движение авто в Петербурге. На улицах города будут снимать продолжение сериала «Черное облако-2».