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Telegram, VK, YouTube, Max и не только: Яндекс запустил сервис «ПроБлогер»

Telegram, VK, YouTube, Max и не только: Яндекс запустил сервис «ПроБлогер»

80% российских авторов ведут блоги минимум на двух площадках Команда Яндекса объявила о запуске нового сервиса «ПроБлогер», который позволяет управлять рекламной монетизацией и аналитикой каналов сразу на нескольких платформах.

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