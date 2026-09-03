Telegram, VK, YouTube, Max и не только: Яндекс запустил сервис «ПроБлогер»

80% российских авторов ведут блоги минимум на двух площадках Команда Яндекса объявила о запуске нового сервиса «ПроБлогер», который позволяет управлять рекламной монетизацией и аналитикой каналов сразу на нескольких платформах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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