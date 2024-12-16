Котяков напомнил россиянам о трех выходных днях перед Новым годом

«У нас с 29-го по 31-е — три дня выходных. Работать-то все-таки надо», — отметил министр.Министр труда и социального развития России Антон Котяков прокомментировал возможное сокращение рабочего дня в субботу, 28 декабря.
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