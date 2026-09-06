Dreame L40 Ultra CE: как робот-пылесос перестал быть просто помощником и стал управляющим домашней чистотой

Когда-то домашние роботы вызывали у меня скорее скептическую улыбку, чем реальный интерес. Казалось, что эти устройства созданы для энтузиастов, готовых мириться с несовершенством навигации, слабой мощностью и необходимостью постоянно контролировать процесс.
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