Жители Коротаново объединились для помощи бойцам СВО

В деревне Коротаново Челябинской области женщины и дети плетут маскировочные сети и собирают гуманитарные посылки для участников СВО.
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