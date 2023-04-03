В Забайкалье завершился сезон охоты на волков

В Забайкальском крае завершился сезон охоты на пушных животных, в числе которых входят и волки. Охотникам необходимо сдать разрешения на добычу охотничьих ресурсов по месту их получения до 20 апреля, сообщили в пресс-службе краевого Минприроды.