Zab.ru

192 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    А что, мысль. Картинка - пьяные десантники бьют об голову французское шампанское и смывают в туалетах французкими дух...Российские депута...
  • Евгений Филин
    Спасибо шуту кукурузному и его последователям. Еще немного и во дворах кроме собак не останется никакой живности.«Молочная культур...
  • Наталья Богочарова
    Ходят и смотрят… уроды.Возьми и убери - закопай(((. Ясно, понятно, что есть люди, которым платят за это деньги, но … ...Трупы собак четыр...

В Забайкалье завершился сезон охоты на волков

В Забайкалье завершился сезон охоты на волков

В Забайкальском крае завершился сезон охоты на пушных животных, в числе которых входят и волки. Охотникам необходимо сдать разрешения на добычу охотничьих ресурсов по месту их получения до 20 апреля, сообщили в пресс-службе краевого Минприроды.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх