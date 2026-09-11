Маньяки использовали TikTok для изнасилований и ограблений девушек

www.globallookpress.com/Europa Press/Keystone Press Agency В Кении поймали троих мужчин, которые знакомились с женщинами в TikTok, заманивали их на встречи, а затем насиловали и обирали до нитки.
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