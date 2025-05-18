Минздрав не поддержал идею проверять иностранных врачей на знание русского языка Ирэн ОрлонскаяМинистерство здравоохранения отклонило предложение парламентского комитета по охране здоровья о введении обязательного тестирования на знание русского языка для иностранных медицинских работников.
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