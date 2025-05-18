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Минздрав не поддержал идею проверять иностранных врачей на знание русского языка

Минздрав не поддержал идею проверять иностранных врачей на знание русского языка

Минздрав не поддержал идею проверять иностранных врачей на знание русского языка Ирэн ОрлонскаяМинистерство здравоохранения отклонило предложение парламентского комитета по охране здоровья о введении обязательного тестирования на знание русского языка для иностранных медицинских работников.

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