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Операция «Паутина»: дальнобойщиков, обвиняемых в атаках БПЛА на военные аэродромы РФ, отпустили

Операция «Паутина»: дальнобойщиков, обвиняемых в атаках БПЛА на военные аэродромы РФ, отпустили

16 сентября Мосгорсуд освободил четырех водителей трейлеров, которых обвиняли в атаках БПЛА на военные аэродромы по всей России.

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