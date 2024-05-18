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«Чемпионат»: «Зенит» хочет продлить контракт с Михаилом Кержаковым

«Чемпионат»: «Зенит» хочет продлить контракт с Михаилом Кержаковым

«Зенит» заинтересован в продлении контракта голкипера Михаила Кержакова ещё на один сезон. «В случае ухода Михаила клубу придётся экстренно заходить на рынок вратарей, а вариантов заведомо сильнее Кержакова особо нет», — сообщил источник «Чемпионату».

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