«Чемпионат»: «Зенит» хочет продлить контракт с Михаилом Кержаковым

«Зенит» заинтересован в продлении контракта голкипера Михаила Кержакова ещё на один сезон. «В случае ухода Михаила клубу придётся экстренно заходить на рынок вратарей, а вариантов заведомо сильнее Кержакова особо нет», — сообщил источник «Чемпионату».