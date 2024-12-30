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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жорже Мендеш: «Роналду – хороший пример для Ямаля как на поле, так и за его пределами. Никто не сравнится с Ламином по таланту – он номер один»

– Вы руководили карьерой многих футболистов, в том числе таких звезд, как Роналду. Как вам удается управлять таким игроком, как Ямаль? – Криштиану – хороший пример для Ламина и всех молодых игроков, потому что он достиг уровня, который недостижим почти для всех.

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