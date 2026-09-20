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Орловские новости

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Макаров лидирует на выборах в Заводском районе Орла

Макаров лидирует на выборах в Заводском районе Орла

На выборах в облсовет с большой вероятностью победит кандидат от КПРФ Александр Макаров. Как сообщил кандидат «Орловским новостям», он уже точно взял четыре из пяти подсчитанных УИКов.

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