Макаров лидирует на выборах в Заводском районе Орла

На выборах в облсовет с большой вероятностью победит кандидат от КПРФ Александр Макаров. Как сообщил кандидат «Орловским новостям», он уже точно взял четыре из пяти подсчитанных УИКов.
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