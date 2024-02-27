Бунт «подкаблучника»: принц Гарри впервые восстал против Меган Маркл

Младший сын короля пытается «усидеть на двух стульях». Принц Гарри рискнул пойти против воли жены LEGION-MEDIAС тех пор как в мае 2018-го Меган Маркл стала законной супругойпринца Гарри, он ни разу не решился пойти против ее воли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии