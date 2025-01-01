Депутат украинской Рады в качестве новогоднего поздравления опубликовала коллаж с собой на фоне «горящей Москвы» Очередное свидетельство того, с кем имеем дело в ходе специальной военной операции.
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Депутат украинской Рады в качестве новогоднего поздравления опубликовала коллаж с собой на фоне «горящей Москвы» Очередное свидетельство того, с кем имеем дело в ходе специальной военной операции.
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