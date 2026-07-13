В аэропорту Жуковский временно ограничили прием и отправку рейсов

Аэропорт Жуковский ввел временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщили представители Росавиации в официальном Telegram-канале, подчеркнув, что меры связаны с обеспечением безопасности полетов.
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