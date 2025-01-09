Она не такая как все… В Иркутске нашли домашнюю собаку, которая ходит на передних лапах!

Иркутск, нужна ваша помощь! Несколько дней назад на улице Лермонтова нашли необычную собачонку, которая выглядела настолько ухоженной, что никто не мог понять, по какой причине она бродила в одиночестве… Питомец казался очень добрым, воспитанным и спокойным.
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