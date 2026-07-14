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Татар-информ

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В лесах Татарстана в этом году обустроили 225 зон отдыха

В лесах Татарстана в этом году обустроили 225 зон отдыха

В Татарстане в этом году благоустроено 225 мест для отдыха граждан, пребывающих в лесах. Об этом рассказал заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Министерства лесного хозяйства РТ Анас Сенгатуллин.

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