Подсчитана стоимость отпуска Ксении Бородиной и ее мужа

Павел Б

вообще то не очень культурно заглядывать в чужой кошелек.. в том числе к успешному бизнесмену..Он зарабатывает и имеет право тратить на отдых с семьёй столько, сколько ему хочется.. Почему бы не написать о затратах на отпуск депутатам ГД, министрам.. Понятно,что они не могут выехать во Францию, Италию, но и в России есть куда потратить крупные суммы..