Стоимость европейских каникул телеведущей и блогерши Ксении Бородиной и ее мужа-бизнесмена Николая Сердюкова подсчитали — отпуск мог обойтись паре в 5 миллионов рублей.
Подсчитана стоимость отпуска Ксении Бородиной и ее мужа
Комментарии
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Павел Б
вообще то не очень культурно заглядывать в чужой кошелек.. в том числе к успешному бизнесмену..Он зарабатывает и имеет право тратить на отдых с семьёй столько, сколько ему хочется.. Почему бы не написать о затратах на отпуск депутатам ГД, министрам.. Понятно,что они не могут выехать во Францию, Италию, но и в России есть куда потратить крупные суммы..
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