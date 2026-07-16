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Подсчитана стоимость отпуска Ксении Бородиной и ее мужа

Подсчитана стоимость отпуска Ксении Бородиной и ее мужа

Стоимость европейских каникул телеведущей и блогерши Ксении Бородиной и ее мужа-бизнесмена Николая Сердюкова подсчитали — отпуск мог обойтись паре в 5 миллионов рублей.

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Комментарии
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Павел Б
вообще то не очень культурно заглядывать в чужой кошелек.. в том  числе к успешному бизнесмену..Он зарабатывает и имеет право тратить на отдых с семьёй столько, сколько ему хочется.. Почему бы не написать о затратах на отпуск депутатам ГД, министрам.. Понятно,что они не могут выехать  во Францию, Италию, но и в России есть куда потратить крупные суммы..
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1 м.