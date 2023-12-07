Следком раскрыл подробности в деле убийства Ильи Кивы

Старший помощник руководителя областного главка Следственного комитета России Ольга Врадий рассказала, что на теле убитого в Московской области экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы обнаружено два пулевых ранения.
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