🥳 Хроники Крымской весны: 9 марта 2014 года На главной площади Симферополя прошел многотысячный митинг в поддержку общекрымского референдума.
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🥳 Хроники Крымской весны: 9 марта 2014 года На главной площади Симферополя прошел многотысячный митинг в поддержку общекрымского референдума.