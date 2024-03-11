Россия осталась в лидерах по поставкам СПГ в Испанию По итогам второго месяца года, и последнего – зимы, Россия вошла в тройку лидеров среди поставщиков СПГ в Испанию.
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Россия осталась в лидерах по поставкам СПГ в Испанию По итогам второго месяца года, и последнего – зимы, Россия вошла в тройку лидеров среди поставщиков СПГ в Испанию.
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