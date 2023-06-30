За первое полугодие в Астрахани зафиксировали почти 1000 правонарушений с помощью системы видеонаблюдения

Больше всего на камеру попадались эпизоды нарушений ПДД и незаконной уличной торговли. Об этом на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при региональном правительстве сообщил начальник ГКУ «Волгоспас» Александр Меретин.