«Наши GPU плавятся»: ажиотаж вокруг нового генератора картинок в ChatGPT застави...

«Наши GPU плавятся»: ажиотаж вокруг нового генератора картинок в ChatGPT заставил OpenAI ввести ограниченияПредставленная на днях функция 4o Image Generation генерации качественных изображений вызвала огромный интерес у пользователей.
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