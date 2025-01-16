Когда многодетная семья получает возможность вздохнуть свободнее в новом жилище — это хорошо. Но хочется понять: а зачем было игнорировать представителей коренных народов России и разжигать ненависть к таджикскому народу, межконфессиональную рознь, дискредитируя этим российское государство? Всё это выглядит как уголовное преступление.