Депутат ГД Михаил Делягин предлагает начать работу над «Законом Юлии Купецкой». В честь столь ярко выступившей главы Мытищ

Когда многодетная семья получает возможность вздохнуть свободнее в новом жилище — это хорошо. Но хочется понять: а зачем было игнорировать представителей коренных народов России и разжигать ненависть к таджикскому народу, межконфессиональную рознь, дискредитируя этим российское государство? Всё это выглядит как уголовное преступление.
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