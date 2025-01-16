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Депутат ГД Михаил Делягин предлагает начать работу над «Законом Юлии Купецкой». В честь столь ярко выступившей главы Мытищ

Депутат ГД Михаил Делягин предлагает начать работу над «Законом Юлии Купецкой». В честь столь ярко выступившей главы Мытищ

Когда многодетная семья получает возможность вздохнуть свободнее в новом жилище — это хорошо. Но хочется понять: а зачем было игнорировать представителей коренных народов России и разжигать ненависть к таджикскому народу, межконфессиональную рознь, дискредитируя этим российское государство? Всё это выглядит как уголовное преступление.

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Комментарии
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Елизавета Валегура
👌
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6 час.
ВН
Валерий Николаевич
Лет через 5-8, если обнуления не будет
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5 час.
Евгений Киркач
Юлия Купецкая посадить а эту семейку просто на просто депортировать и всё
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4 час.

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