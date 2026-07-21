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Самолет будущего без привычного фюзеляжа: JetZero начинает разработку принципиально нового лайнера на 250 пассажиров

Самолет будущего без привычного фюзеляжа: JetZero начинает разработку принципиально нового лайнера на 250 пассажиров

Он будет расходовать на 30-50% меньше топлива, чем нынешние самолеты аналогичной вместимостиАмериканский стартап JetZero приступил к разработке пассажирского самолета Z4, который может стать первым в мире серийным авиалайнером, построенным по схеме blended wing body (BWB) — «смешанное крыло».

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