Самолет будущего без привычного фюзеляжа: JetZero начинает разработку принципиально нового лайнера на 250 пассажиров

Он будет расходовать на 30-50% меньше топлива, чем нынешние самолеты аналогичной вместимостиАмериканский стартап JetZero приступил к разработке пассажирского самолета Z4, который может стать первым в мире серийным авиалайнером, построенным по схеме blended wing body (BWB) — «смешанное крыло».