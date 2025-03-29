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Закон, порядок, государство

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На Тихоокеанском флоте состоялся торжественный концерт посвященный Дню работника культуры

На Тихоокеанском флоте состоялся торжественный концерт посвященный Дню работника культуры

В этот торжественный день со сцены чествовали тех, кто своим творчеством, любовью к избранной профессии зажигает и согревает сердца других, тех, кто создаёт праздничное настроение, кто открывает зрителю дверь в мир прекрасного.

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