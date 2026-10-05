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Силы ПВО за ночь сбили 199 БПЛА ВСУ – Минобороны

Силы ПВО за ночь сбили 199 БПЛА ВСУ – Минобороны

За ночь с 4 на 5 октября 2026 года дежурные средства противовоздушной обороны сбили 199 украинских БПЛА над регионами России.

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