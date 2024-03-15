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Двери-ножницы, 31 датчик, автопилот, скрытые дверные ручки, запас хода 1200 км и очень быстрая зарядка. Новый лифтбэк Dongfeng поступил в продажу в Китае

Двери-ножницы, 31 датчик, автопилот, скрытые дверные ручки, запас хода 1200 км и очень быстрая зарядка. Новый лифтбэк Dongfeng поступил в продажу в Китае

14 марта Dongfeng начала продажи электрического седана eπ (читается как [и пи]) 007, который доступен в четырех моделях, включая гибриды (EREV) и электромобили (BEV), с ценовым диапазоном от 22 100 до 27 800 долларов.

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