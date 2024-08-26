10 самых распространенных ошибок при варке яиц

Многие думают, что сварить яйцо — это просто. Однако даже такое, казалось бы, элементарное действие требует знания некоторых кулинарных хитростей, иначе можно получить несъедобный продукт, а в худшем случае — столкнуться с проблемами пищеварения.
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