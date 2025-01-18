В Москве открыто более 500 тыс. вакансий: топовые профессии и зарплаты до 200 тыс.

В Москве открыто более 500 тысяч вакансий, охватывающих сферы торговли и промышленности. Заместитель мэра Анастасия Ракова отметила мировые тренды роста интереса к рабочим профессиям, с зарплатами в промышленности до 200 тысяч рублей.