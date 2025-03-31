Может, пора в другую реку?

Вброшенный европейскими медиа без ссылок на твердые источники вопрос возможного возвращения русского газа в Европу по единственной уцелевшей нитке «Северных потоков» привлек внимание и нашего экспертного сообщества.
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