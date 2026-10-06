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Царьград

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Владимирские лучники взяли серебро чемпионата мира в США

Владимирские лучники взяли серебро чемпионата мира в США

Владимирские спортсмены Артем Зубалевич, Анна Саруханова и Кристина Якунина выступили на чемпионате мира по стрельбе из лука в дисциплине 3Д в американской Южной Дакоте.

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