🔥 В Крыму за сутки произошло шесть пожаров Как рассказали в сводке ГУ МЧС России по региону за 19 января, в ялтинском посёлке Массандра загорелся первый этаж двухэтажного дома.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🔥 В Крыму за сутки произошло шесть пожаров Как рассказали в сводке ГУ МЧС России по региону за 19 января, в ялтинском посёлке Массандра загорелся первый этаж двухэтажного дома.