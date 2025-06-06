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Царьград

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Убийцам псковских десантников вынесен приговор: За преступление 2000 года сидеть придётся минимум 13 лет

Убийцам псковских десантников вынесен приговор: За преступление 2000 года сидеть придётся минимум 13 лет

Южный окружной военный суд приговорил четырёх жителей Татарстана к срокам от 13 до 24 лет за участие в вооружённом нападении на псковских десантников в 2000 году, в ходе которого погибли 84 военнослужащих.

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