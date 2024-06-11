Двое жителей Хабаровска незаконно легализовали 26 иностранцев в РФ

t.me/Хабаровский следком В Хабаровском крае перед судом предстанут двое жителей, которые организовали канал незаконной миграции через фиктивное трудоустройство 26 иностранцев, сообщили в Telegram-канале СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
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