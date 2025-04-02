Краснов: разлив мазута на Кубани сначала устраняли только волонтеры

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Первыми, кто занялся устранением последствий разлива мазута в Краснодарском крае были волонтеры, сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов в ходе выступления в Совфеде с ежегодным докладом.
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