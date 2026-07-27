☀️ Жаркое лето возвращается: какая погода ждёт крымчан до конца недели В северных и восточных районах 28 июля возможны кратковременные грозовые дожди.
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☀️ Жаркое лето возвращается: какая погода ждёт крымчан до конца недели В северных и восточных районах 28 июля возможны кратковременные грозовые дожди.