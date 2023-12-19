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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Общественник о санкциях против общества «Знание»: «Их интересует победа над Россией»

Общественник о санкциях против общества «Знание»: «Их интересует победа над Россией»

Российское общество «Знание» попало в 12-й пакет санкций Евросоюза против РФ. Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков оценил очередной агрессивный выпад Евросоюза в отношении Москвы и объяснил значение общества «Знание» для противодействия западной пропаганде.

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