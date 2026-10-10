Прогноз погоды в Крыму на 10 октября 🍂 В Симферополе +23 и малооблачно В Севастополе +22 и малооблачно В Евпатории +21 и малооблачно В Черноморском +21 и облачно с прояснениями В Джанкое +24 и малооблачно В Ялте +20 и малооблачно В Алуште +20 и малооблачно В Керчи +20 и облачно с прояснениями В Армянске +22 и малооблачно В Красноперекопске +22 и малооблачно В Бахчисарае +24 и малооблачно В Феодосии +20 и облачно с прояснениями В Судаке +20 и облачно с прояснениями Картинка сгенерирована ИИ тест тест.