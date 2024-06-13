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Зеленский раскрыл, что Си Цзиньпин дал ему слово не продавать России оружие

Китайский лидер Си Цзиньпин дал Зеленскому клятву не продавать “никакого вооружения” России. Сообщил об этом на пресс-конференции с американским президентом Джо Байденом сам главарь киевского режима Зеленский и Си вели длительный и содержательный разговор по телефону год назад, в апреле прошлого года.

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