NYT: договор о нейтралитете Украины, обсуждавшийся в Турции, содержал 18 статей

Американская газета The New York Times (NYT) сообщила, что имеет в своем распоряжении текст соглашения о нейтралитете Украины и гарантиях безопасности, который обсуждали представители России и Украины в 2022 году.
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