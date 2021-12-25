Ракетный крейсер "Генералиссимус Суворов" покинул цех для спуска на воду

Сегодня, 25 декабря, на оборонной верфи "Севмаш" вывели из эллинга для спуска на воду стратегический подводный крейсер "Генералиссимус Суворов" - второй серийный ракетоносец, построенный по проекту 955 "Борей-А" Санкт-петербургского ЦКБ "Рубин".