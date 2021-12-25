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Ракетный крейсер "Генералиссимус Суворов" покинул цех для спуска на воду

Ракетный крейсер "Генералиссимус Суворов" покинул цех для спуска на воду

Сегодня, 25 декабря, на оборонной верфи "Севмаш" вывели из эллинга для спуска на воду стратегический подводный крейсер "Генералиссимус Суворов" - второй серийный ракетоносец, построенный по проекту 955 "Борей-А" Санкт-петербургского ЦКБ "Рубин".

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