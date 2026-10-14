Посол Узбекистана Асадов оценил заводы Самарской области

Делегация Узбекистана во главе с послом Ботиржоном Асадовым в ходе двухдневного визита в Самарскую область посетила местные предприятия, включая завод «Пегас-Агро» и «ГК „Электрощит“ — ТМ Самара», а также провела переговоры о развитии торгово-экономических связей в машиностроении, сельском хозяйстве и других отраслях.
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